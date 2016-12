Lindsay Lohan non ha più soldi e vende

- Tra spese legali e giudiziarie, tra bollette e multe,è rimasta. "Ha un così disperato bisogno di denaro - ha riferito una fonte al settimanale ingleseNow magazine - che ha caricato un intero camion di abiti firmati, scarpe e borse, diretto al Crossroads trading company di Los Angeles, con cui ha concordato la vendita di tutta la merce per la cifra di circa 14mila dollari".

La sua speranza è quella di rifarsi con il prossimo ruolo di Elizabeth Taylor nel film " Liz e Dick " e di rimettere la sua carriera di nuovo nella giusta direzione, ora che ha finito di scontare la condanna ai servizi sociali. "Lindsay vuole dedicare tutto il suo tempo a studiare il copione e interpretare il personaggio di Liz - ha aggiunto la fonte - piuttosto che pensare a intraprendere una nuova relazione".Inoltre, vuole buttarsi alle spalle il suo passato travagliato e riconquistare la fiducia del mondo dello spettacolo. "Ho percepito le persone intimorite a investire su di me - ha detto Lindsay Lohan in una precedente intervista - non voglio che la gente abbia più motivo di esserne spaventata".