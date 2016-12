Marilyn Manson, un ritorno davvero cattivo

foto Da video Correlati IL NUOVO "MASSACRO" DEL REVERENDO 12:19 - Il titolo del nuovo album "Born Villain" (nato cattivo) e il trailer diffuso qualche mese fa lo avevano lasciato ipotizzare. Ora è una certezza. Dopo qualche anno di ammorbidimento Marilyn Manson è tornato alla durezza di un tempo. Lo conferma il video del primo singolo, "No Reflection", lanciato in Rete in questi giorni. Immagini morbose con il cantante in versione "Joker" diabolico di Batman. - Il titolo del nuovo album "" (nato cattivo) e il trailer diffuso qualche mese fa lo avevano lasciato ipotizzare. Ora è una certezza. Dopo qualche anno di ammorbidimentoè tornato alla durezza di un tempo. Lo conferma il video del primo singolo, "", lanciato in Rete in questi giorni. Immagini morbose con il cantante in versione "Joker" diabolico di Batman.

Immagini oscure di una sorta di riunione di famiglia che finisce in un massacro. Non ci va giù leggero il Reverendo, e il video è in piena sintonia con il le rasoiate delle chitarre e con la ritmica pesante del pezzo.



Il brano anticipa l'uscita dell'album, fissata in Italia per il 2 maggio. La curiosità è molta anche perché dopo un paio di lavori in cui il cantante sembrava essersi ammorbidito, questi primi estratti lasciano intendere un ritorno a sonorità pesanti e testi espliciti. Manson sarà nel nostro Paese per un concerto all'Arena di Milano l'11 luglio.