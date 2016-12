La Kidman nei panni della principessa Grace

è in trattative per ricoprire il ruolo dinel film "". Il progetto - come annuncia "Hollywood Reporter" - sarà diretto da Olivier Dahan ("La vie en rose") e si concentrerà sul momento in cui la diva di Hollywood decide di lasciare il mondo del cinema per amore. Abbandonati i set, Grace sposerà infatti nel 1962 il principe Ranieri, diventando così la nuova Principessa di Monaco.

"Grace of Monaco" si focalizzerà quindi sulla scelta della diva di Hollywood che, pur di coronare il sogno di sposare il principe Ranieri, decise di rinunciare al mondo dorato del cinema come imponeva l'etichetta di corte. Sullo sfondo la delicata situazione politica francese degli anni '60, che vede il Governo di Charles De Gaulle contro il Principato, accusato di essere un paradiso fiscale. In qualità di Principessa di Monaco, Grace Kelly si muoverà dietro le quinte del potere, per evitare il colpo di Stato.Dopo " Making of Psycho ", con protagonista Scarlett Johansson e incentrato sulla figura di Janet Leight, Hollywood rende così omaggio ad un'altra musa di Alfred Hitchcock. Proprio il maestro del brivido, che aveva diretto Grace Kelly in "La finestra sul cortile" e "Caccia al ladro", per rendere omaggio alla sua sensualità algida aveva coniato per lei il famoso appellativo di "ghiaccio bollente".