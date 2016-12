Helena Bonham Carter, bibliotecaria supersexy

foto Da video 11:33 - Dopo due anni di silenzio torna uno dei cantautori più apprezzati della musica internazionale: Rufus Wainwright. L'artista pubblica l'album "Out Of The Game" il 24 aprile e ha lanciato il video che prende lo stesso titolo del disco. Protagonista femminile assoluta è la cara amica Helena Bonham Carter, che si trasforma in un una bibliotecaria insoddisfatta per poi diventare sexy in reggiseno in mezzo a un'orgia di Rufus sulla scrivania. - Dopo due anni di silenzio torna uno dei cantautori più apprezzati della musica internazionale:. L'artista pubblica l'album "" il 24 aprile e ha lanciato il video che prende lo stesso titolo del disco. Protagonista femminile assoluta è la cara amica, che si trasforma in un una bibliotecaria insoddisfatta per poi diventare sexy in reggiseno in mezzo a un'orgia di Rufus sulla scrivania.

"Non solo Helena è bellissima, alla moda ma è anche incredibilmente divertente - ha dichiarato Rufus in una intervista al tabloid The Sun -. Alla fine del video indossa un reggiseno. Ho molto apprezzato questo suo atto di amicizia per la mia carriera".