Più che Batman, Keaton sembra Beetlejuice

foto LaPresse Correlati HA PERSO I CAPELLI 09:08 - Più che al suo personaggio più famoso Batman, Michael Keaton somiglia sempre più a Beetlejuice, lo spiritello porcello. L'attore americano, lontano dai riflettori da diversi anni (riapparso nel 2010 ma solo per dare la sua voce a Toy Story 3), è stato immortalato mentre faceva shopping a Los Angeles. Jeans, giubbotto di pelle nera, occhialini e ormai senza più capelli, Michael è davvero irriconoscibile. - Più che al suo personaggio più famososomiglia sempre più a, lo spiritello porcello. L'attore americano, lontano dai riflettori da diversi anni (riapparso nel 2010 ma solo per dare la sua voce a Toy Story 3), è stato immortalato mentre faceva shopping a. Jeans, giubbotto di pelle nera, occhialini e ormai senza più capelli, Michael è davvero irriconoscibile.

Nel lontano 1975, quando debuttò nelle situation comedy, cambiò nome (in realtà si chiama Michael John Douglas) per non essere confuso con il famosissimo Michael Douglas.



Quel cognome, Keaton, lo assunse ispirandosi all'attrice Diane Keaton, della quale è sempre stato un ammiratore. Adesso che di strada ne ha fatta e che tutti lo identificano con Batman, è difficile però riconoscerlo. Tanto che a 60 anni l'aspetto si avvicina sempre più a quello del "bio-esorcista" di Tim Burton in Beetlejuice - Spiritello porcello.