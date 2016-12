Madonna chiede un bacio a Britney Spears

foto Ap/Lapresse Correlati UN'AMICIZIA "AL BACIO" 16:30 - Madonna festeggia il primo posto del suo album "MDNA" in diversi Paesi nel mondo tra cui l'Italia. Sarà per questo che ha scritto su Twitter a Britney Spears per proporle un nuovo bacio saffico dopo la performance del 2003 delle due cantanti sul palco degli Mtv Video Music Awards. "Per favore torna sul palco e baciami di nuovo. Mi manchi!", ha detto Madonna e la Spears ha risposto con un telegrafico: "Allettante...". festeggia il primo posto del suo album "" in diversi Paesi nel mondo tra cui l'Italia. Sarà per questo che ha scritto su Twitter a Britney Spears per proporle un nuovo bacio saffico dopo la performance del 2003 delle due cantanti sul palco degli Mtv Video Music Awards. "Per favore torna sul palco e baciami di nuovo. Mi manchi!", ha detto Madonna e la Spears ha risposto con un telegrafico: "Allettante...".

La conversazione sul social network tra le due star è proseguita con la domanda di Madonna: "Mi farai lavorare per questo?" e Britney ha ribattuto con "Perché, certo!".



Non è la prima volta che Madonna usa Twitter per contattare le altre pop star. Recentemente la star avrebbe anche chiesto a Katy Perry di farsi vedere ad una delle date del tour scrivendole: "Ti voglio vedere in prima fila da qualche parte di quest'anno, ok?". La cantante ha anche indicato che vorrebbe ospitare il programma comico Saturday Night Live in modo da poter inscenare una gag comica con la star dello show Kristen Wiig e la figlia di 15 anni Lourdes. Alla domanda se lo vorrebbe davvero ospitare sul suo palco Madonna ha risposto: "Certo! Sto sputando sangue per farlo. Sono ossessionata da Kristen e Andy Samberg. Voglio fare una scena insieme".



Madonna sta preparando lo spettacolo della sua nuova tournée mondiale. In programma tre concerti negli stadi italiani: 12 giugno a Roma, 14 giugno a Milano, 16 giugno a Firenze.