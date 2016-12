Rita Ora, ecco la "nuova" Rihanna

foto Da video Correlati SEXY E TRASGRESSIVA 11:04 - L'hanno già battezzata la "nuova Rihanna", ma lei, Rita Ora, non ha nessuna intenzione di passare per una sosia. Certo, la somiglianza con la cantante delle Barbados c'è, ma di carisma la 21enne nata in Albania e cresciuta a Londra, ne ha da vendere. Scoperta da Jay-Z è al suo primo album (uscirà questa estate) e intanto si dedica al video del singolo "R.I.P". Dal teaser, oltre alla sensualità, si nota una gran voglia di emergere. - L'hanno già battezzata la "nuova", ma lei,, non ha nessuna intenzione di passare per una sosia. Certo, la somiglianza con la cantante delle Barbados c'è, ma di carisma la 21enne nata in Albania e cresciuta a Londra, ne ha da vendere. Scoperta daè al suo primo album (uscirà questa estate) e intanto si dedica al video del singolo "". Dal teaser, oltre alla sensualità, si nota una gran voglia di emergere.

Nel video (in coppia con Tinie Tempah) Rita Ora non lesina infatti scene sexy e si presenta in un modo deciso e trasgressivo, come una vera "bad girl".



Il brano, che promette di essere un tormentone, è stato scritto da Drake mentre la produzione è stata affidata a Chase & Status. Insomma, tutto è pronto per il grande lancio della nuova promessa del pop. La risposta europea a Rihanna, che può cominciare a tremare.