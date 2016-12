Le lacrime di Katy Perry per Russell

foto Da video Correlati IL VOLTO PRIVATO DI KATY

Le capigliature blu, i video dai colori pastello, i concerti tra caramelle giganti e palloncini. Katy Perry è il sinonimo del pop più allegro e spensierato. Ma anche per lei i momenti difficili non sono mancati. Eccola quindi, immortalata nel documentario "Part Of Me 3D" che uscirà la prossima estate, in una crisi di pianto prima di salire sul palco, un crollo nervoso figlio della fine del suo matrimonio con Russell Brand.

La scena appare nella versione estesa del trailer, pubblicata in Rete nelle ultime ore. Uno scorcio del camerino di Katy, con lei ripresa di spalle reclinata sul tavolino a piangere mentre viene consolata da un assistente. Un'inquadratura che segue la scritta sui giornali "Marriage over" (matrimonio finito).



Sicuramente il documentario vuole mettere in luce il lato più umano della cantante, strappandola a quell'immagine un po' fumettosa che è stata costruita su di lei.