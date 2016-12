Modà e Pau degli JarabeDePalo pittori di note

foto Pigi Cipelli 11:00 - I Modà rompono il silenzio e lanciano il nuovo singolo "Come Un Pittore", disponibile solo in digital download, in duetto con Pau Donés degli JarabeDePalo, che canta in italiano. "Mi sono sempre chiesto come sarei stato se fossi diventato padre, cosa avrei raccontato a mio figlio,- dice Kekko - e la risposta l'ho trovata in questa canzone in cui gli mostro solo le cose più belle della vita dipingendole con dei colori, proprio come un pittore". - Irompono il silenzio e lanciano il nuovo singolo", disponibile solo in digital download, in duetto con, che canta in italiano. "Mi sono sempre chiesto come sarei stato se fossi diventato padre, cosa avrei raccontato a mio figlio,- dice Kekko - e la risposta l'ho trovata in questa canzone in cui gli mostro solo le cose più belle della vita dipingendole con dei colori, proprio come un pittore".

Il brano è estratto dall’album "Viva i romantici" che è stato disco di diamante con più di 400 mila copie vendute e secondo album in assoluto più venduto in Italia nel 2011 (fonte: GFK Retail and Technology Italia).



"Come Un Pittore" è anche il titolo del libro di Kekko Silvestre che verrà pubblicato l’8 maggio da Sperling & Kupfer. Il libro racconta l'avventura dei Modà, che dopo anni di gavetta sono riusciti ad avverare il loro sogno e portare la loro musica a tutti. Kekko ripercorre la storia della band, le scorribande su e giù per l’Italia, le litigate furiose e gli slanci di amicizia.



Modà è il nome della band di Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria). Nel 2010 la band esplode con l’enorme successo dei singoli Sono già solo e La notte. La consacrazione per i Modà arriva nel 2011 con il secondo posto al Festival di Sanremo nella categoria Big con Arriverà, e le oltre 400 mila copie vendute di “Viva i romantici”. A conferma del successo dei Modà il sold out del “Viva i Romantici Tour” e i numerosi premi vinti. A novembre è uscito “Viva i Romantici – Il Sogno”, l’album più un DVD, con il live della data sold out di Milano del “Viva i Romantici Tour 2011” intervallato da un racconto della storia musicale e non solo dei Modà e contenente un inedito. I Modà sono inoltre nominati nella categoria “Best Band” agli Mtv TRL Awards 2012.