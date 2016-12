Il primo provino di Taylor Lautner

foto Tgcom24 15:27 - A tredici anni, quando fece il suo primo provino per il film "Le avventure di Sharkboy e Lavagirl in 3-D", riuscì subito a convincere il regista Robert Rodriguez con acrobazie e sorriso stampato sulle labbra e si aggiudica il ruolo di Sharkboy. Quel film diede la grande popolarità a Taylor Lautner ben prima di "Twilight". Nel frattempo il "vampiro" è cresciuto ed è diventato uno degli attori più amati di Hollywood. - A tredici anni, quando fece il suo primo provino per il film "", riuscì subito a convincere il registacon acrobazie e sorriso stampato sulle labbra e si aggiudica il ruolo di Sharkboy. Quel film diede la grande popolarità aben prima di "". Nel frattempo il "vampiro" è cresciuto ed è diventato uno degli attori più amati di Hollywood.

Dopo quel provino il regista Rodriguez disse: "Questo ragazzo veniva da un altro pianeta. Era così bello, fisico perfetto, e riusciva a stare in piedi su una mano...".



Insomma, ottenne subito la parte: era il primo ragazzo a fare l'audizione e dopo di lui il regista decise di non vedere più nessuno. D'altronde per le acrobazie Taylor ha sempre avuto una grande passione, visto che ha cominciato a studiare karate a 7 anni. Vincendo addirittura tre medaglie d'oro. Ma poi il cinema l'ha rapito.



Intanto Taylor sarà tra i protagonisti della commedia "Grown Ups 2", sequel del film noto in Italia come "Un weekend da bamboccioni". Al suo fianco - scrive The Hollywood Reporter - ci sarà l'intero cast del primo episodio: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, Rob Schneider, David Spade, Maya Rudolph e Salma Hayek. Il ruolo di Lautner viene semplicemente definito "divertente".