Whitney, polvere bianca nella camera in cui morì

- Il rapporto finale sulla morte di Whitney Houston riferisce che sono stati rinvenuti un cucchiaio e polvere bianca nella camera d'albergo in cui la cantante è stata trovata morta. La notizia conferma l'esito delle analisi condotte sul corpo della cantante dal medico legale, secondo cui la Houston sarebbe morta annegata dopo un attacco di cuore.

Il rapporto finale sul decesso della cantante rivela che è morta nella vasca della sua stanza d'albergo per annegamento. Il particolare più anomalo è la temperatura dell'acqua, che 6 ore dopo la morte di Whitney, all'arrivo del "coroner", era ancora di circa 34 gradi. Presumibilmente, quindi, la cantante è stata immersa in una vasca ricolma d'acqua bollente.

Le analisi condotte dal medico legale hanno scoperto che la cantante aveva in corpo tracce di cocaina, marjuana, Xanax, del rilassante muscolare Flexeril e dell'antistaminico Benadryl. Anche nella stanza d'albergo sono state ritrovate le stesse sostanze, oltre a un pezzo di carta arrotolato, utilizzato per tirare, e un cucchiaino con una sostanza bianca, nascosto in un cassetto. Nessuna traccia di alcool, invece, contrariamente a quanto fu detto inizialmente.

Il rapporto sul decesso cita la presenza di cocaina nel corpo della cantante ma sembra che non sia stata questa la causa della morte. La Houston è morta per annegamento. L'assistente di Whitney, infatti, racconta che la cantante quella sera lamentava un mal di gola e lei stessa le aveva consigliato di fare un bagno caldo per alleviare il dolore. Tornata nella stanza l'ha trovata morta nella vasca, riversa su se stessa.

L'esame rivela che gli organi della cantante avevano subito gravi danni permanenti per via della sua tossicodipendenza. Una perforazione della narice riconduce ad un abuso di sostanze stupefacenti protrattosi negli anni e le arterie coronariche erano in gran parte occluse da ateromi, ovvero delle placche formate da grassi, proteine e tessuto fibroso, che limitavano l'afflusso di sangue.