Alain Delon operato al cuore

L'attore francese Alain Delon, 76 anni, è stato ricoverato martedì all'ospedale americano di Neuilly-sur-Seine, alle porte di Parigi, per un'aritmia cardiaca, ed è stato sottoposto stamattina a un'operazione al cuore. Lo rivela il sito di gossip "Pure People". Delon, spiega il sito, ha avuto ''perturbazioni del ritmo cardiaco, riguardanti la frequenza, la regolarità e l'intensità delle contrazioni''.

Per questo, stamattina "è stato portato in sala operatoria per regolare i battiti contro tempo responsabili di questa aritmia". L'operazione, ha rivelato sempre "Pure People" citando informazioni confidenziali, ha avuto esito positivo, e l'attore dovrebbe essere dimesso tra 48 ore.



Informazioni che poi sono state confermate dallo stesso Delon. "Tutto è andato bene - ha detto l'attore a "Le Parisien" -. Succede a gente come me, quando c'è un accumulo di emozioni... eccomi servito, con la storia di mio figlio e altro...".