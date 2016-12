"Papà per la quarta volta a quarant'anni"

foto Ufficio stampa Correlati CANTA "SGUARDI" 09:16 - Gianluca Grignani festeggia il 7 aprile i suoi primi 40 anni. Attualmente è in tour e proprio il giorno in cui spegnerà le candeline dedicherà una canzone a Lucio Dalla che sarebbe dovuto essere sul palco con Gianluca. Il cantautore diventerà tra poco papà per la quarta volta e alla rivista Vivessere, in uscita settimana prossima, confessa: "Lo chiameremo Giuseppe, che poi è il mio secondo nome". festeggia il 7 aprile i suoi primi 40 anni. Attualmente è in tour e proprio il giorno in cui spegnerà le candeline dedicherà una canzone a Lucio Dalla che sarebbe dovuto essere sul palco con Gianluca. Il cantautore diventerà tra poco papà per la quarta volta e alla rivista Vivessere, in uscita settimana prossima, confessa: "Lo chiameremo Giuseppe, che poi è il mio secondo nome".

Ovviamente il 7 aprile Grignani festeggerà suonando: "Il giorno del mio compleanno, Lucio Dalla sarebbe dovuto essere sul palco con me, al Vox di Nonantola a Modena. E io sarei andato a trovarlo in uno dei suoi concerti. Ma purtroppo è andata così. Per ricordarlo farò 'Caruso', nella mia personale versione elettrica, per un grande amico che voglio celebrare". E anche Gianluca è legato a Pierdavide Carone con cui ha duettato a Sanremo in "Nanì" nella serata dedicata ai duetti: "Sarei felice dicontinuare il lavoro che aveva iniziato Lucio (Dalla), producendo e aiutando Pierdavide Carone. Trovo che sia un vero talento e musicalmente lo stimo molto".



Infine il cantautore si racconta come padre: "Non saprei dirti come mi vedono i miei figli, ma so quello che voglio essere per loro: un padre presente. Cerco di avere la sensibilità per capirli e crescerli al meglio, di lasciarli fare. Se fanno qualcosa che non mi piace, allora divento severo e intervengo con decisione. Ma per me è importante che si sentano liberi. - conclude - Mi piacerebbe che i miei figli frequentassero la Scuola Steineriana: lezioni all’aperto, immersi nella natura. Si basa sul principio di correggerli solo quando serve".