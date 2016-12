Zac: "Niente tonno e cipolle prima di baciare"

foto Olycom Correlati PALESTRATO SUL SET 12:25 - Zac Efron, l'idolo delle teenager, ha i suoi trucchi per sedurre senza imbarazzi. L'attore non mangia tonno e cipolle prima di girare salire sul set, dopo essere stato colto di sorpresa durante le riprese di una delle prime scene d'amore della sua carriera. "Masticavo più gomme del solito quel giorno. - dice - Avevo una sola scena con un bacio ma avevo mangiato un panino al tonno ed era la prima scena che dovevo fare. E' stato così imbarazzante". , l'idolo delle teenager, ha i suoi trucchi per sedurre senza imbarazzi. L'attore non mangia tonno e cipolle prima di girare salire sul set, dopo essere stato colto di sorpresa durante le riprese di una delle prime scene d'amore della sua carriera. "Masticavo più gomme del solito quel giorno. - dice - Avevo una sola scena con un bacio ma avevo mangiato un panino al tonno ed era la prima scena che dovevo fare. E' stato così imbarazzante".

L'attore 24enne avrà una scena di bacio anche nel suo prossimo film "The Lucky One" insieme alla collega Taylor Schilling e ammette di aver imparato la lezione su cosa mangiare prima delle riprese. E a proposito delle scene di nudo, Zac ha raccontato che usa l'umorismo per sciogliere l'imbarazzo.



Al sito Access Hollywood ha detto: "Non ci si può prendere troppo sul serio. Penso che il modo migliore per farlo sia ridere fino in fondo, perché alla fine è divertente".