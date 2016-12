"Ossessionata dai laser come fosse un porno"

foto Getty Correlati JENNIFER "BUCA" IL REGGISENO 10:44 - Jennifer Aniston in una intervista alla rivista InStyle confessa di essere affascinata dalla pelle e se non avesse fatto l'attrice sarebbe stata un'ottima dermatologa. "Mi informo su tutti i prodotti cosmetici - confessa - ma anche sul laser che aiuta a correggere i difetti. Vado su Internet per leggere tutto di queste operazioni. Io lo chiamo 'porno laser' per quanto io ne sia ossessionata". in una intervista alla rivista InStyle confessa di essere affascinata dalla pelle e se non avesse fatto l'attrice sarebbe stata un'ottima dermatologa. "Mi informo su tutti i prodotti cosmetici - confessa - ma anche sul laser che aiuta a correggere i difetti. Vado su Internet per leggere tutto di queste operazioni. Io lo chiamo 'porno laser' per quanto io ne sia ossessionata".

La star del cinema rivela di aver speso in un anno 90mila dollari in trattamenti di bellezza. Ed evidentemente la passione per i cosmetici deve aver prodotto ottimi risultati dal momento che Jennifer è stata recentemente votata come la donna più "calda" di tutti i tempi dalla rivista Men's Health.



"Quando mi hanno comunicato che ero stata eletta la donna più 'calda' - racconta - ero in condizioni pessime: capelli unti, stavo facendo un trattamento al viso e la pelle era indecente".



Jennifer sta vivendo una bella storia d'amore con Justin Theroux e non sente affatto il peso dei suoi 43 anni: "Non sento la mia età, mi sento giovane ogni giorno. Mi sento sexy in jeans e quando il mio ragazzo indossa la T-shirt".