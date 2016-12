Keira: "Inglesi, ossessionati dalle sculacciate!"

- Il suo ultimo film, "", ha suscitato interesse e polemiche anche per alcune scene particolarmente scabrose. Ma a riguardoha una idea ben precisa. "In nessun Paese mi sono state rivolte tante domande sulle sculacciate quanto in Inghilterra - ha detto in una intervista l'attrice britannica a "Interview Magazine" -. Credo che gli inglesi siano davvero ossessionati da questa pratica".

La Knightley non può certo essere tacciata di pregiudizio verso gli inglesi, visto che lei è di Teddington, un distretto a sud di Londra. Il film, diretto da David Cronenberg, è stato presentato all'ultima Mostra del Cinema di Venezia. "Quando eravamo a Venezia non credo mi sia stata fatta più di una domanda in tutti i giorni che siamo rimasti lì - spiega Keira -, e poi a Toronto, giusto qualcosa di più. Ma in Inghilterra era quasi l'unica cosa della quale mi chiedevano".



E a rincarare la dose ci pensa Cronenberg, il quale suggerisce che il motivo stia nelle suggestioni erotiche che la pratica suscita in molti uomini e donne inglesi. "Credo che a loro piaccia lo sculacciare - dice -. Deve avere origini con cose legate alla scuola. Essere sculacciati a sedere nudo in quel genere di scuole ha dei richiami omoerotici. Almeno io penso che sia questo il motivo di tutto questo interesse...".