Michael J. Fox è irriconoscibile

foto LaPresse Correlati PER LE STRADE DI SANTA MONICA 10:02 - Il volto da eterno ragazzino non si addice più a Michael J. Fox. Sono lontani i giorni in cui a bordo della sua auto DeLorean viaggiava nel tempo in "Ritorno al futuro". L'attore, che l'anno scorso ha compiuto 50 anni, è stato pizzicato per le vie di Santa Monica con un look da ragazzino (camicia aperta e t-shirt in bella vista) ma negli anni si è appesantito un po', complice anche la malattia - il Parkinson - contro cui lotta dal 1998. - Il volto da eterno ragazzino non si addice più a. Sono lontani i giorni in cui a bordo della sua auto DeLorean viaggiava nel tempo in "". L'attore, che l'anno scorso ha compiuto, è stato pizzicato per le vie di Santa Monica con un look da ragazzino (camicia aperta e t-shirt in bella vista) ma negli anni si èun po', complice anche la malattia - il- contro cui lotta dal 1998.

La malattia lo ha costretto infatti a ritirarsi dalle scene (nel 2000 lasciò la serie tv "Spin City"). Anche se l'attore non ha mai smesso veramente di lavorare, passando però dietro le quinte e prestando ad esempio la sua voce ad alcuni protagonisti di cartoni animati come "Stuart Little".



"La malattia ha consumato la mia carriera - scrisse in un'autobiografia - e in un certo senso è diventata la mia carriera. Ho dovuto ricostruirmi una nuova vita quando ero già molto felice di quella vecchia". Fox, insomma, non si è mai arreso e ha sempre lottato in prima fila nella ricerca sulle cellule staminali creando persino una Fondazione che porta il suo nome.