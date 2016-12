Equivoci e amori gay in "As Good As You"

foto LaPresse Correlati LA PRESENTAZIONE A ROMA 15:55 - Presentata a Roma come "la prima commedia gay all'italiana". "As Good As You" di Lamberti - nelle sale dal 6 aprile - è con tra gli altri Enrico Silvestrin, Lorenzo Balducci e l'ex tronista di "Uomini e donne" Luca Dorigo. E' la storia di "otto personaggi - dice il regista- maschere consapevoli che orgogliosamente rivendicano lo stereotipo", alle prese con gioie e dolori dell'amore, nonché le nevrosi di ciascuno condite da varie frustrazioni. - Presentata a Roma come "la prima commedia gay all'italiana".di Lamberti - nelle sale dal 6 aprile - è con tra gli altri. E' la storia di "otto personaggi - dice il regista- maschere consapevoli che orgogliosamente rivendicano lo stereotipo", alle prese con gioie e dolori dell'amore, nonché le nevrosi di ciascuno condite da varie frustrazioni.

"Volevamo essere oltraggiosi fino in fondo - dichiara il regista - raccontando il mondo gay da dentro, senza avere paura. Abbiamo spostato il punto di vista perché in genere il tema dell'omosessualità è un gancio inserito in un contesto eterosessuale". Liberamente tratto dall'omonima piéce teatrale del '99, la pellicola richiama nel titolo lo slogan del movimento omosessuale scandito durante le marce di protesta alla fine degli anni Sessanta e racconta con brio e ironia la storia di otto amici tutti gay.



"Fare una gay comedy è stato un percorso difficilissimo - polemizza il produttore e attore Longobardi - ma la riduzione cinematografica ha rispettato l'originalità della piéce, con il cast giusto voluto da noi".



"As good as you" ha subito dei ritocchi al cast a pochi giorni dall'inizio delle riprese, a causa di "chi - ha spiegato uno dei protagonisti Enrico Silvestrin - non si è sentito di fare il mio personaggio prima di me". Il film vuole presentare, secondo Mariano Lamberti, il mondo gay "senza facili condiscendenze, senza finti pudori (ma neanche morbose curiosità), dove al giudizio si sostituisce un osservare empatico ma allo stesso tempo oggettivo". Per regalare ad un pubblico indistinto "uno sguardo - precisa il regista - non sul mondo gay ma dal mondo gay, un qualcosa di veramente inedito per il nostro Paese".