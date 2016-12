Trovata la cocaina nella stanza di Whitney

foto Ap/Lapresse Correlati "SPARKLE", L'ULTIMO FILM DI WHITNEY 10:56 - La polizia cerca di chiudere il 'caso' Whitney Houston. Dalle indiscrezioni trapelate sul sito Tmz, c'era della cocaina nella stanza d'albergo Beverly Hilton dove l'artista è deceduta. Il mistero però si infittisce perché pare che qualcuno abbia fatto sparire la polverina bianca per intralciare le indagini o non risalire allo spacciatore. In Rete intanto è uscito il trailer dell'ultimo film "Sparkle", in uscita negli Usa in estate. - La polizia cerca di chiudere il 'caso'. Dalle indiscrezioni trapelate sul sito Tmz, c'era della cocaina nella stanza d'albergo Beverly Hilton dove l'artista è deceduta. Il mistero però si infittisce perché pare che qualcuno abbia fatto sparire la polverina bianca per intralciare le indagini o non risalire allo spacciatore. In Rete intanto è uscito il trailer dell'ultimo film "", in uscita negli Usa in estate.

Ma la polizia sembra non tenere conto di questa ipotesi ma è pur vero che intenzione è scoprire chi ha fornito quella sera la cocaina alla cantante.



L'autopsia, infatti, ha già accertato che l'artista è morta per annegamento nella vasca da bagno e a contribuire al decesso sono stati il cuore debole e l'utilizzo cronico di cocaina.



Nel frattempo circola in Rete il trailer dell'ultimo film girato dalla cantante, "Sparkle" diretto da Salim Akil. La pellicola uscirà nelle sale americane il 17 agosto. Whitney non recitava da 15 anni, da quando nel 1996 uscì "The Preacher's Wife". La pellicola è un remake del musical del 1976 sui tempi d'oro della Motown: la cantante è la madre della protagonista Jordin Sparks.