"American Pie" torna con un nudo integrale

foto Ap/Lapresse Correlati JASON SENZA VELI SU TWITTER 12:28 - Nei cinema italiani arriverà il 4 maggio prossimo. "American Pie: ancora insieme", che vede riunito il cast originale del primo film della serie si prospetta tanto divertente quanto ricco di scene irriverenti, come nella tradizione della saga. A partire da un nudo integrale di Jason Biggs. "Sì, quello è il mio pene - dice in un'intervista all'Huffington Post - C'è stato Michael Fassbender l'anno scorso e adesso io. La gente ci prenderà l'abitudine". - Nei cinema italiani arriverà il 4 maggio prossimo. "American Pie: ancora insieme", che vede riunito il cast originale del primo film della serie si prospetta tanto divertente quanto ricco di scene irriverenti, come nella tradizione della saga. A partire da un nudo integrale di Jason Biggs. "Sì, quello è il mio pene - dice in un'intervista all'Huffington Post - C'è stato Michael Fassbender l'anno scorso e adesso io. La gente ci prenderà l'abitudine".

Nel nuovo capitolo Biggs vestirà di nuovo i panni dell'impacciato Jim Levenstein che - a tredici anni di distanza - si è sposato ed ha avuto un bambino. Il ritrovo dei vecchi compagni sarà per lui l'occasione per rivivere gli spensierati anni dell'adolescenza e rincontrare Michelle, il suo amore del liceo.



Nel film Jason apparirà anche in una scena di nudo integrale, che ha già fatto molto discutere. "Credo che gli spettatori saranno spiazzati soprattutto perchè quello è il pene di Jim, non un pene qualsiasi - ha spiegato l'attore - Il pubblico si è affezionato negli anni al personaggio e ha imparato a conoscerlo. Le persone conoscono da vicino la sua vita sessuale, ma non avevano mai visto veramente il suo pene".