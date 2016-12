Salta il musical della "Spice Girls"

Chi sognava di vedere le "Spice Girls" di nuovo riunite sullo stesso palco resterà a bocca asciutta. Il loro musical "Viva forever" - atteso per la fine dell'anno - è infatti saltato a causa delle continue liti tra Mel B e Mel C. Le due, a quanto riporta una fonte interna al progetto, non sarebbero infatti d'accordo su nulla, rendendo così impossibile il lavoro della sceneggiatrice Jennifer Saunders.

Oltre a Mel C (Sporty Spice) e Mel B (Scary Spice) al progetto avrebbero dovuto prendere parte anche le altre componenti della band: Emma Bunton (Baby Spice), Victoria Beckham (Posh Spice) e Geri Halliwell (Ginger Spice).



Le "Spice Girls" esplosero nel 1996 con il singolo "Wannabe" e in soli due anni scalarono le classifiche di tutto il mondo, imponendosi come un vero fenomeno planetario. Nel 1998 Geri Halliwell uscì ufficialmente dal gruppo, ma le altre componenti decisero di non sciogliere la band. Negli anni successivi, però, ciascuna delle ragazze iniziò la propria carriera da solista e la collaborazione si fece via via più debole, fino a concludersi definitivamente nel 2001.