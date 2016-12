Jim Carrey è... sempre più scemo

foto Da video 09:26 - Jim Carrey torna sul luogo del delitto. Per la felicità di tutti i fan che negli anni lo hanno trasformato in un film di culto, a diciotto anni dal primo "Scemo e più scemo", un seguito vedrà la luce. Lo ha confermato il regista Peter Farrelly spiegando che oltre a Carrey ci sarà anche Jeff Daniels, a ricostituire così il cast originale. Le riprese inizieranno in settembre. torna sul luogo del delitto. Per la felicità di tutti i fan che negli anni lo hanno trasformato in un film di culto, a diciotto anni dal primo "", un seguito vedrà la luce. Lo ha confermato il registaspiegando che oltre a Carrey ci sarà anche, a ricostituire così il cast originale. Le riprese inizieranno in settembre.

Girato nel 1994, "Scemo & + scemo" è l'apoteosi della visione demenziale della comicità dei fratelli Farrelly ("Tutti pazzi per Mary", "Kingpin", "Amore a prima svista", "Lo spaccacuori"). All'epoca della sua uscita ottenne un consenso appena discreto, ma con il passare degli anni il suo status è divenuto quello di film di culto.



Si può considerare inoltre uno degli ultimi film in cui Carrey si presentava nella sua versione più clownesca, quella alla Ace Ventura che lo aveva rivelato al grande pubblico. Qualche anno più tardi avrebbe interpretato "The Truman Show" rivelando così le sue doti di grande e attore e non, "semplicemente", quelle di grande comico.



Il film ha avuto anche un seguito apocrifo, "Scemo & + scemo - Iniziò così", però misconosciuto dai fratello Farrelly. "Quella fu un'operazione decisa dagli studios - dice Peter Farrelly -, noi non vi partecipammo per nulla". Adesso sarà curioso vedere come Carrey e Daniels potranno ricalarsi in quei due personaggi con i loro volti di mezza età. Una bella sfida il cui risultato si potrà apprezzare, presumibilmente, nel 2013.