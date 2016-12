Miley Cyrus, che bimba ribelle!

foto Tgcom24 Correlati LA STAR IERI E OGGI 16:28 - E' una delle cantanti e attrici americane più ricche, tanto che in cinque anni di attività ha incassato cento milioni di dollari. Miley Cyrus deve tutta la sua popolarità al personaggio della Disney di Hannah Montana. E contemporaneamente alla carriera televisiva e cinematografica ha affiancato quella di musicista. - E' una delle cantanti e attrici americane più ricche, tanto che in cinque anni di attività ha incassato cento milioni di dollari.deve tutta la sua popolarità al personaggio della Disney di. E contemporaneamente alla carriera televisiva e cinematografica ha affiancato quella di musicista.

Il suo destino era già segnato nel suo nome. I genitori la chiamarono infatti "Destiny Hope" perché credevano che nella vita avrebbe fatto grandi cose. Non solo. Le diedero poi il soprannome "Smiley", poi accorciato in Miley, perché da bambina sorrideva spesso.



Recentemente il video shock che la riprendeva mentre fumava salvia divinorum durante la festa dei suoi 18 anni ha fatto il giro del mondo e restituito un'altra immagine dell'artista, non più acqua e sapone. Nel 2009, galeotto è stato il set del film "The Last Song" in cui conobbe il suo attuale fidanzatino, Liam Hemsworth, con il quale sembra avere l'intenzione di sposarsi.