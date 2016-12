Parenti: "Racconto i 30enni e giro con Allen"

Tutto nasce da Pierluigi Pasino e dalla sua esperienza adolescenziale legata al "far niente" davanti ad un supermercato di Alessandria, di notte con gli amici, delle birre e uno skate. Ho pensato che fosse una bella metafora dell'immobilismo dei trentenni di oggi, e allora abbiamo cominciato a scrivere stesure su stesure, passando dal testo teatrale al film per finire nella serie Web.Regia cinematografica. Recitazione piena, "teatrale" nel miglior senso possibile. Sanguigna, profonda, senza compromessi. Fotografia cinematografica, e una storia che ha qualcosa da dire.Ho avuto la fortuna non solo di essere diretto da lui, ma di recitare con lui. Vederlo nel suo ruolo di fool è un esperienza che non ha paragoni. Lui è una persona molto dolce e gentile. Che ti lascia molto libero di interpretare il tuo personaggio. Si fida. Io interpreto il ruolo di un avvocato romano che fa avanti e dietro dagli Stati Uniti e conosce una turista americana della quale si innamora. Tra le due famiglie però nascono degli equivoci... che scoprirete.Io sono Carlo Dagnini, marito di Francesca (Micaela Ramazzotti) un giovane ragazzo bolognese che seguiremo nella sua crescita insieme all'amore della sua vita (Micaela) dai 20 ai 75 anni. Sia Micaela che io interpreteremo tutte le fasi di vita dei nostri personaggi.Micaela è un attrice istintiva, passionale, emotiva, recitare con lei è una gioia, rende tutto facile.Pupi è anche lui molto emotivo. E' un regista capace di mettere chiunque al proprio agio. Ma sopratutto è un poeta.Ben poco! Non l'ho visto e mentre lo facevamo nessuno di noi attori aveva ben chiaro il disegno di Greenaway. Lavorare con lui è un atto di fede, sai che sarà visionario. Ma essendo l'intero film un percorso artistico e visuale così personale, è difficile capire da dentro che cosa verrà fuori.I miei genitori si spostavano molto per lavoro. Poi a 13 anni sono andato in collegio per motivi legati al fatto che dopo aver cambiato troppe volte scuola, facevo fatica a legare con i ragazzi e mi sono chiuso in un forte isolamento. Il collegio (misto, laico e molto bello) è stata la soluzione migliore per permettermi di ricostruire radici.Che Mariangela Melato è l'ultima grande Diva. Un attrice straordinaria. Straordinaria!Credo che le esperienze artistiche siano come vasi comunicanti. Farne una arricchisce tutte le altre. Penso di combinare entrambe le cose, ma senza mischiarle. E' troppo difficile essere sia l'occhio che guarda da fuori che quello che recita.