Nicole Kidman lecca un muffin

foto Olycom Correlati PAZZA PER I DOLCI 15:21 - Nicole Kidman è pazza per i muffin, tanto che non ha resistito alla tentazione di mangiarli in pubblico. Pelle bianchissima e tubino nero, sul red carpet dell'Academy of country Music Awards, davanti all'estasiato maritino Keith Urban, l'attrice ha tirato fuori la lingua e si è gustata il dolce davanti ai flash. Il gesto forse nascondeva un messaggio in codice per il compagno: "Caro, ho una carenza di affetto". è pazza per i, tanto che non ha resistito alla tentazione di mangiarli in pubblico. Pelle bianchissima e tubino nero, sul red carpet dell', davanti all'estasiato maritino, l'attrice ha tirato fuori la lingua e si è gustata il dolce davanti ai flash. Il gesto forse nascondeva un messaggio in codice per il compagno: "Caro, ho una carenza di affetto".

Dopo la fine disastrosa del matrimonio con Tom Cruise, Nicole ha sposato Urban (cantautore country neozelandese) nel 2006. In realtà i due sono inseparabili dal 2005, da quando si conobbero a Hollywood durante il "GDay".



Per amore della Kidman, Keith è persino entrato in una clinica per disintossicarsi da alcol e droga. La coppia ha due figli, Sunday Rose e Faith Margaret, quest'ultima nata grazie all'aiuto di una madre surrogata visti i problemi di infertilità dell'attrice.