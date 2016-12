Un "Razzie" ad Al Pacino come peggior attore

foto Ap/Lapresse 16:38 - Un premio difficile da mandar giù quello ricevuto da Al Pacino. L'attore, dopo una carriera costellata di successi, si è infatti visto consegnare agli ultimi "Razzie Awards" (la kermesse antitetica agli Oscar, che premia i film più brutti) la statuetta come "peggior attore non protagonista" per il film "Jack&Jill". Ma la stella che ha brillato è stata quella di Adam Sandler, che si è distinto anche nelle categorie femminili. - Un premio difficile da mandar giù quello ricevuto da. L'attore, dopo una carriera costellata di successi, si è infatti visto consegnare agli ultimi "" (la kermesse antitetica agli Oscar, che premia i film più brutti) la statuetta come "peggior attore non protagonista" per il film "". Ma la stella che ha brillato è stata quella diche si è distinto anche nelle categorie femminili.

Alla cerimonia di premiazione dei "Razzie" - svoltasi ironicamente la sera del 1° aprile a Santa Monica, in California - i riflettori erano puntati tutti su Adam Sandler (candidato con la cifra record di 11 nomination) che, grazie al doppio ruolo nella pellicola "Jack&Jill", è riuscito ad essere premiato sia come "peggior attore protagonista" che come "peggior attrice protagonista".

L'attore ha anche ricevuto - sempre per lo stesso film - anche l'insolito doppio riconoscimento nella categoria "peggiore coppia sullo schermo". A pari merito, infatti, si sono classificati Adam Sandler-Katie Holmes (con Sandler nei panni Jack) e Al Pacino-Adam Sandler (con l'attore nei panni femminili di Jill).



"Jack & Jill" (remake del classico "Glen o Glenda" del 1953) ha fatto l'en plein, riuscendo a "conquistare" una statuetta in ognuna delle 10 categorie della competizione.



Sandler e il regista Dennis Dugan hanno inoltre conquistato un ulteriore "Razzie" nelle rispettive categorie (peggior attore e peggior regista) grazie alla pellicola "Mia moglie per finta".