Battiato a calcio per beneficenza negli anni 80

foto Ufficio stampa Correlati BATTIATO IN CAMPO

RUGGERI OMAGGIA FRANCO

SUCCESSI DELLA NAZIONALE CANTANTI 12:16 - Enrico Ruggeri, Presidente della Nazionale Italiana Cantanti, ha incontrato a Milo Franco Battiato durante la presentazione del libro "Senza essere eroi" di Lucio Rizzica che ripercorre i trenta anni della Nazionale azzurra più generosa d'Italia. Nell'occasione Ruggeri ha omaggiato Battiato, ringraziandolo per aver fatto parte a cavallo della metà degli anni 80 della squadra che in tre decenni ha devoluto in beneficenza oltre 70 milioni di euro. , Presidente della Nazionale Italiana Cantanti, ha incontrato a Milodurante la presentazione del libro "che ripercorre i trenta anni della Nazionale azzurra più generosa d'Italia. Nell'occasione Ruggeri ha omaggiato Battiato, ringraziandolo per aver fatto parte a cavallo della metà degli anni 80 della squadra che in tre decenni ha devoluto in beneficenza oltre 70 milioni di euro.

Battiato è stato protagonista di alcune partite della Nazionale Cantanti fra il 1984 e il 1986.



"Come presidente della Nazionale Italiana Cantanti sono stato felicissimo di essere stato ospitato dal comune di Milo - ha spiegato Ruggeri - e dall'amico e artista Franco Battiato che ha contribuito con entusiasmo alla crescita e allo sviluppo della piu' simpatica e amata Nazionale di calcio del mondo. In tutti questi anni, anche lontano dal campo, non è mai venuto a mancare il suo preziosissimo contributo e sostegno. E ringrazio il Comune di Milo nella persona del sindaco Messina per la magnifica accoglienza e per la grande sensibilita' dimostrata nei confronti della NIC".