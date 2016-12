Kids Choice Awards: per Bieber premi e melma verde

foto Ap/Lapresse Correlati I MOMENTI PIU' SPETTACOLARI DELLO SHOW

Sono stati assegnati a Los Angeles i Kids Choice Awards 2012, ovvero il premio assegnato dal pubblico di Nickelodeon ai protagonisti della stagione scorsa di musica, tv, cinema e sport. A trionfare quest'anno sono stati Justin Bieber e Selena Gomez. Per Bieber anche una doccia di slime, la melma verde che, tradizionalmente, viene usata come scherzo durante la cerimonia di premiazione.

Uno show ricco di sorprese e momenti spettacolari. A presentare c'era Will Smith (che non si è salvato dalla doccia di melma...) e tra gli ospiti una Michelle Obama pronta a scherzare con Smith stesso e con la stellina del country-pop Taylor Swift, alla quale ha consegnato il Big Help Award, premio per l'impegno sociale.



Tra i premiati anche Katy Perry, protagonista di un'esibizione fuori dal comune, con tanto di volo sopra le teste del pubblico. Selena Gomez è stata premiata tanto come cantante (Miglior cantante femminile) che come attrice per il ruolo di Alex Russo ne "I maghi di Waverly".



Presente anche una categoria tutta italiana: a vincere il premio come miglior cantante è stato Marco Carta, che nelle preferenze del pubblico ha prevalso Alessandra Amoroso, Emma Marrone e Tiziano Ferro.



Miglior Serie Tv:

Victorious (Nickelodeon)



Miglior attore Tv:

Jake Short, per il ruolo di Fletcher Quimby in “A.N.T. Farm” (Disney Channel)



Miglior attrice tv:

Selena Gomez, per il ruolo di Alex Russo ne “I maghi di Waverly” (Disney Channel)



Amico della tv preferito:

Jennette Mccurdy per il ruolo di Sam Puckett in “iCarly” (Nickelodeon)



Miglior serie animata:

Spongebob (Nickelodeon)



Miglior reality show:

Wipeout (Abc)



Miglior cantante maschile:

Justin Bieber



Miglior cantante femminile:

Selena Gomez



Miglior cantante italiano

Marco Carta



Miglior atleta maschile:

Tim Tebow



Miglior atleta femminile:

Danica Patrick



Film preferito:

Alvin Superstar 3: si salvi chi può!



Attore di film preferito:

Adam Sandler per “Jack & Jill”



Attrice di film preferita:

Kirsten Stewart per “Breaking Dawn: parte I”



Miglior film d’animazione:

“Il gatto con gli stivali”



Miglior voce di un film d’animazione:

Katy Perry per “I Puffi 3D”



Band preferita:

Big time rush