Demi Lovato: "Un album per rinascere"

Demi Lovato oggi ha 19 anni ma alle spalle ha una carriera di successi dalla tv ("Camp Rock") alla musica (il primo disco è del 2008 "Don't Forget"). E' stata fidanzata con Joe Jonas ma quando l'ha mollata ha avuto disturbi alimentari e stress cui è seguito il ricovero in rehab. "Il mio nuovo cd 'Unbroke' parla di questo - spiega la cantante a Tgcom24 -, ossia della rinascita,del superare i momenti difficili ma anche della voglia di far festa".

Eppure si fa fatica a credere che la ragazza arrivata in Italia, per una toccata e fuga promozionale, e seduta davanti abbia avuto problemi alimentari e stanchezza psicologica. Capelli raccolti, lunghi orecchini argentati e fasciata da un abito bianco e nero a sottolinearne le curve, Demi è tutt'altro che timida e risponde in maniera secca e decisa. Oltre mille fan l'hanno accolta al Mondadori Multicenter del Duomo di Milano per una foto e un autografo. Il perché di tanto seguito? La sincerità.



"Ho attraversato un momento molto difficile - racconta -, oggi posso dire di star bene e ho lottato a lungo con i miei disturbi alimentari. Non ho nessun problema a condividere queste emozioni e le mie esperienze con i fan perché non solo aiuto me stessa ma anche loro dal momento che ho ricevuto migliaia di lettere di ragazzi e ragazze che mi raccontavano la loro esperienza. So perfettamente che per un personaggio pubblico è difficile aprirsi e raccontare cose così intime, ma per quello che mi riguarda è una opportunità per aiutare anche altre persone".



Dunque sembra veramente lontana la love story con Joe Jonas che l'aveva così provata e sconvolta: "Quando vivi un'esperienza del genere non vedi l'ora di ricominciare ed apprezzare non solo la musica ma anche le piccole cose. Adesso voglio far musica che mi renda felice e anche lasciarmi andare e divertirmi". Ed è per questo che Demi Lovato è entrata in studio con autori e collaboratori del calibro di Timbaland, Jason Derulo, Ryan Tedder dei One Repubblic e Missy Elliot. Il primo singolo "Skyscraper" ha debuttato al numero uno della classifica iTunes e al numero 2 della Billboard Hot Digital Singles chart eal numero dieci della Billboard Hot 100. "Skyscraper ha una storia particolare - spiega -. L'avevo incisa prima di iniziare le mie terapie, quando ho finito ho pensato di inciderla di nuovo perché mi sentivo più in forma, alla fine ho lasciato l'incisione originale perché mi sembrana un grido di aiuto".



Infine uno dei brani più toccanti dell'album è "For The Love of a Daughter", in cui racconta del padre con cui ha interrotto i rapporti da cinque anni: "Ho voluto cantare le mie emozioni e quel che penso riguardo al rapporto con lui. Oggi però sono tutta concentrata su mia madre che amo tantissimo e che considero anche la mia migliore amica".



Demi ha fatto tanta televisione che le ha regalato popolarità e successo ma sui talent show è diplomatica: "E' un'opportunità per fare musica, mi diverte guardarli" e ammicca con mezzo sorriso alla sua manager, seduta al suo fianco.