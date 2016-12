E' morto il semiologo Omar Calabrese

foto Ansa 11:22 - Il semiologo Omar Calabrese è morto nella sua casa di Monteriggioni, nei pressi di Siena. Calabrese, 63 anni, secondo quanto appreso da Maurizio Boldrini che con Calabrese ha condiviso per anni l'insegnamento all'università di Siena, è stato colto da un improvviso malore verso le 23.30. - Il semiologo Omar Calabrese è morto nella sua casa di Monteriggioni, nei pressi di Siena. Calabrese, 63 anni, secondo quanto appreso da Maurizio Boldrini che con Calabrese ha condiviso per anni l'insegnamento all'università di Siena, è stato colto da un improvviso malore verso le 23.30.

Omar Calabrese ha ricoperto anche la carica di assessore alla cultura del Comune di Siena. Condirettore della rivista 'Alfabeta' (1980-1990) e collaboratore di numerosi periodici e quotidiani, il semiologo ha al suo attivo molte pubblicazioni tra le quali figurano "Semiotica della pittura" (1980), "Come si vede il telegiornale" (1980, in collaborazione con Ugo Volli), "Il linguaggio dell'arte" (1984) e "La macchina della pittura" (1985).



Nel 1987 Calabrese ha pubblicato "L'eta' neobarocca", un'originale analisi e proposta di interpretazione in chiave barocca dell'attuale condizione umana. Tra i libri successivi si ricordano "Mille di questi anni" (1992), "Mito d'auto" (1993), "La ricerca semiotica" (1993), "Il telegiornale: istruzioni per l'uso" (1996). Ha poi pubblicato "Come nella boxe. Lo spettacolo della politica in tv" (1998), "Breve storia della semiotica" (2001), "Bizzarra mente" (2002, con Maurizio Bettini), testo che raccoglie le eccentricita' e le stravaganze che nel corso dei secolo sono state inventate.