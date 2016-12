Elton John: "Potevo fare la fine di Whitney"

foto Afp 17:01 - Elton John ammette che avrebbe potuto morire come la Houston se non avesse abbandonato droghe e alcol nel 1990. "Avrei potuto fare la stessa fine di Whitney Houston - spiega a E! News-. E' un miracolo che non mi sia successo, perché sono sicuro di essermi fatto tanta cocaina quanto lei". ammette che avrebbe potuto morire come la Houston se non avesse abbandonato droghe e alcol nel 1990. "Avrei potuto fare la stessa fine di- spiega a E! News-. E' un miracolo che non mi sia successo, perché sono sicuro di essermi fatto tanta cocaina quanto lei".

Sobrio e pulito dal 1990, il rocketman ora ha trovato una nuova serenità con il suo partner ventennale David Furnish e il loro piccolo bimbo di 14 mesi Zachary. "Non sarei la persona che sono oggi se non avessi Zachary e David. Non avrei niente e probabilmente sarei morto".



Una fonte ha anche rivelato al 'Daily mirror' che "David ed Elton stanno pensando di espandere la loro famiglia e credono anche che sia il momento giusto per pianificare un altro bambino - aggiungendo - tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo anno, ci sarà un quarto membro nel clan John-Furnish. Loro adorano essere genitori".