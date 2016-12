Robbie Williams annuncia: "Diventerò papà"

foto Olycom Correlati A TORSO NUDO SU TWITTER 16:28 - Robbie Williams è al settimo cielo dalla gioia. Il cantante ha annunciato sul Blog del suo sito ufficiale che presto lui e la compagna Ayda Field diventeranno mamma e papà. "Hey amici, ve l'ho tenuto nascosto - scrive il cantante - io e Ayda diventeremo mamma e papà quest'anno. Abbiamo fatto sesso! Funziona!". è al settimo cielo dalla gioia. Il cantante ha annunciato sul Blog del suo sito ufficiale che presto lui e la compagna Ayda Field diventeranno mamma e papà. "Hey amici, ve l'ho tenuto nascosto - scrive il cantante - io e Ayda diventeremo mamma e papà quest'anno. Abbiamo fatto sesso! Funziona!".

"Abbiamo visto le ecografie e abbiamo pianto, guardato i bimbi negli spot pubblicitari con le lacrime agli occhi. - conclude l'artista - La camera per il piccolo è già in progetto. Fondamentalmente sono innamorato di una piccola persona che cresce nella pancia di sua mamma. E non vedo l'ora di essere un papà. Sto piangendo ora. Molto amore, molta gioia da Roberto, mamma e il piccolo pancione".



Ayda Field ha sposato Robbie il 7 agosto 2010 dopo un anno di fidanzamento.