Tutti i segreti di Casillo da "Io Canto" a Sanremo

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati SULLE TRACCE DI ALESSANDRO 16:07 - E' disponibile nei negozi di dischi e nei mediastore italiani l'instant book dal titolo "E' vero - Da Io Canto a Sanremo - Appunti, Emozioni, Immagini, Momenti", un diario di viaggio di questo momento magico descritto attraverso immagini esclusive, pensieri, incontri ed emozioni nella vita di Alessandro Casillo.

I capitoli che compongono il libro incorniciano i passaggi più intensi: da Ale bambino che strimpella la chitarra al debutto nel mondo della musica con Io Canto. La passione per il calcio portata “alle stelle” grazie alla Nazionale Cantanti e il primo live davanti al pubblico dell’Arena di Verona che toglie il respiro. E ancora il lavoro di preparazione del disco tra studio, servizi fotografici e interviste, fino ad arrivare al palcoscenico di Sanremo, dove la voce si rompe per l’emozione, portando in serbo la vittoria. Il book si conclude con un omaggio di Ale alle persone che fanno parte della sua vita “gli amici di sempre, i compagni di scuola, i professori e le persone che ogni giorno mi aiutano a far sì che i miei piedi rimangano ben saldi a terra” e si completa con alcune pagine-diario destinate ad annotazioni e autografi e con un mega poster.



ALCUNE CURIOSITA' 15 anni, secondo classificato a Io Canto, vincitore di Sanremo Social, 145mila fan sulla pagina Facebook, più di 10mila follower su Twitter, un milione di visualizzazioni dei suoi video sul canale ufficiale, oltre 100mila visite ogni mese sul sito ufficiale. Questi i “numeri” di Alessandro, fenomeno teen che ha compiuto in pochi mesi un’ascesa straordinaria. All’attivo un Ep (“Raccontami chi sei”), un album (“E’ vero”) ed ora anche un libro.