Cineweekend tra misteri d'Italia e Titani

- Weekend cinematografico ricco e per tutti i gusti. Molte attenzioni sono puntate su " Romanzo di una strage ", il film di Marco Tullio Giordana sulla strage di Piazza Fontana a Milano con protagonisti Pierfrancesco Favino e Valerio Mastandrea; per chi cerca uno svago più leggero la scelta è tra "La furia dei Titani" in 3D e " Buona giornata ", classica commedia italiana diretta da Carlo Vanzina con Christian De Sica, Diego Abatantuono e Lino Banfi.

di Marco Tullio GiordanaCon Valerio Mastandrea, Pierfrancesco Favino, Fabrizio Gifuni, Laura Chiatti, Luigi Lo Cascio, Michela Cescon, Giorgio Colangeli, Giorgio Tirabassi, Omero Antonutti, Thomas Trabacchi, Fausto Russo Alesi. Era il pomeriggio del 12 dicembre 1969 quando la bomba (anzi il film sostiene l'ipotesi della doppia bomba) esplosa a Piazza Fontana spezzo' in due la storia italiana del dopoguerra. Con lo scrupolo dello storico, lo straniamento di un allievo di Brecht, la passione civile di un allievo di Pasolini e l'emozione trattenuta di chi quel giorno c'era (il regista era sul tram che fu scosso dall'onda d'urto dell'esplosione), Giordana restituisce memoria al pubblico d'oggi che magari di quell'attentato ignora tutto.di Carlo VanzinaCon Diego Abatantuono, Lino Banfi, Vincenzo Salemme, Christian De Sica, Teresa Mannino, Tosca D'Aquino, Maurizio Mattioli, Paolo Conticini, Chiara Francini, Gabriele Cirilli. In una giornata qualsiasi dell'Italia di oggi, si sfiorano e incrociano (spesso con un vero passaggio del testimone) micro storie e tragicommedie delle maschere italiane. Al posto di quelle tradizionali come Arlecchino, Brighella, Balanzone e Pulcinella, ci sono i ghigni perfino caricaturali di Abatantuono, Banfi, De Sica, Salemme al fianco di una schiera di piu' freschi comprimari. Vige la tecnica della battuta, della storiella esemplare, dell'antichissima commedia dell'arte di cui i fratelli Vanzina sono ancora insuperati protagonisti.di Jonathan LiebesmanCon Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Bill Nighy, Rosamund Pike, Toby Kebbell, Danny Huston, Edgar Ramirez. Sono passati alcuni anni da quando Perseo ha salvato l'equilibrio naturale del mondo ricacciando i titani alle pendici dell'Olimpo e sconfiggendo il terribile mostro Kraken. Adesso Perseo, figlio semidivino di Zeus vive da bravo pescatore e cresce il piccolo Helius. Purtroppo una congiura tra i titani di Cronos e alcuni infedeli eredi di Zeus scatena nuovamente una guerra dall'esito incerto. E quando addirittura il signore dell'Olimpo viene rapito e trascinato agli Inferi l'eroe deve darsi da fare per salvare uomini e dei.di Anne FontaineCon Isabelle Huppert, Benot Poelvoorde, Andre' Dussollier, Virginie Efira, Corentin Devroey, Aurelien Recoing. Lei e' una bella signora borghese, con marito benestante e figlio adolescente. Lui vive nel retro di un furgone ed e' un attempato ragazzo padre. Lei e lui sono fatti per detestarsi, ma i loro figli sono invece inseparabili. Nel fine settimana escono anche tre film difficili da etichettare: l'horror giovanile ''Paranormal X-Perience'' di Sergi Vizcaino che adatta al 3D lo stile della factory iberica dell'horror con una storia di maledizioni antiche che garantisce sicuri brividi; la commedia romantica inglese ''Marigold Hotel'' di John Madden con una parata di vecchie glorie dal fascino irresistibile come Judy Dench, Maggie Smith e Ronald Pickup. E infine il suggestivo ''I colori della passione'' del visionario polacco Lech Majewsky con Rutger Hauer nel ruolo del pittore fiammingo Peter Bruegel intento a ricostruire, come in un ''quadro vivente'' la sua opera piu' famosa, la ''Salita al Calvario'' del 1564. Un racconto per palati fini ma composto col gusto del kolossal.