"Basta guai giudiziari e tribunali"

foto LaPresse Correlati BAD GIRL IN PIZZO 13:15 - "Basta guai giudiziari, non apparirò più in tribunale", parola di Lindsay Lohan. L'attrice non vuole mai più apparire in un tribunale dopo la conclusione dei suoi problemi giudiziari. La star del cinema ha finito il periodo di servizio alla comunità ordinato dal tribunale per il reato di guida in stato d'ebbrezza del 2007 e c'è stata l'ultima apparizione in tribunale. - "Basta guai giudiziari, non apparirò più in tribunale", parola di Lindsay Lohan. L'attrice non vuole mai più apparire in un tribunale dopo la conclusione dei suoi problemi giudiziari. La star del cinema ha finito il periodo di servizio alla comunità ordinato dal tribunale per il reato di guida in stato d'ebbrezza del 2007 e c'è stata l'ultima apparizione in tribunale.

Quando il sito TMZ.com le ha chiesto se i suoi problemi legali erano finalmente finiti la Lohan ha risposto: "Sì sono molto emozionata, sta sera vado a cena con mia sorella per festeggiare".



Le è stato anche chiesto se sarà l'ultima volta che appare davanti alla corte di un tribunale e la ragazza ha risposto semplicemente sì. A chi le ha domandato se le mancherà il suo avvocato Shawn Holley la Lohan ha risposto: "E' ancora una bella persona della mia vita, lei è sempre stata lì per me".



Mentre i lavori socialmente utili stanno finendo però Linsday è ancora accusata dal manager Thaer Kamal di averlo investito con la sua Porsche e non soccorso all'inizio di questo mese.