Jennifer Lopez desiderata da uomini nudi

foto Ufficio stampa Correlati ESPLOSIONE SEXY SUL PALCO 12:55 - Sembrano lontano i momenti in cui era una sposa felice al fianco di Marc Anthony. Jennifer Lopez dopo il divorzio va dritta per la sua strada e tra tv ("American Idol") e musica cerca di spiazzare sempre. E' la volta del singolo in duetto con Pitbull "Dance again". Sulla copertina appare sensualissima circondata da uomini nudi con la mascherina che la sfiorano...

Il brano inedito farà parte di un Best Of che dovrebbe uscire in estate. "Dance again" sarà lanciato nei negozi il 30 marzo mentre l'anteprima del video sarà trasmessa il 5 aprile durante "American Idol".



L'ultimo album della cantante 42enne risale allo scorso anni, "Love?", che ha scalato le classifiche americane e inglesi sulla scia del successo dei singolo "Papi" e "I'm Into You".