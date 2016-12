Aguilera: "Il nuovo album sta arrivando"

foto Afp Correlati QUALCHE CHILO IN PIU'...

SPIACEVOLE INCIDENTE 11:47 - Lo aveva giurato ("Sarà un album onesto e crudo") e Christina Aguilera ha intenzione di mantenere la promessa. Tanto che nel backstage del "Tonight Show with Jay Leno" ha annunciato che il suo settimo lavoro sarà tutto all'insegna della "qualità e non della quantità". Reduce dal flop di "Bionic", la popstar rilanciata dal talent musicale "The Voice" di cui è giudice confessa che stavolta che non cederà alle pressioni dei produttori. - Lo aveva giurato ("Sarà unonesto e crudo") eha intenzione di mantenere la promessa. Tanto che nel backstage del "" ha annunciato che il suo settimo lavoro sarà tutto all'insegna della "qualità e non della quantità". Reduce dal flop di "", la popstar rilanciata dal talent musicale "" di cui è giudice confessa che stavolta che non cederà alle pressioni dei produttori.

"Sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando - ha detto la cantante -. Sono molto, molto emozionata. Sarà un progetto di qualità, non di quantità. Non mi piace ricevere le canzoni dai produttori, voglio che queste arrivino da un rapporto personale. Sarà forte".



Ancora non ci sono date ufficiali, ma Christina assicura che il nuovo album "sarà presto disponibile". La Aguilera stavolta non vuole sbagliare e si è presa tutto il tempo necessario per scegliere i brani e adesso finalmente può tirare un sospiro di sollievo: "Sono molto eccitata. E' divertente, emozionante, introspettivo. E' fantastico".