Robin Gibb operato d'urgenza

Robin Gibb è stato operato d'urgenza all'intestino. Il 62enne cantante dei Bee Gees lotta da mesi contro un tumore allo stomaco. Recentemente aveva annunciato un miglioramento e invece è dovuto tornare in ospedale e cancellare tutti gli impegni in calendario. Il ritorno della star è previsto per il 10 aprile quando il cantante eseguirà un requiem per le vittime del disastro del Titanic.

Gibb è stato ricoverato alla fine dell'anno scorso per un tumore allo stomaco e al colon, ma alla Bbc aveva dichiarato che stava facendo un buon recupero. Al "Daily Mail", parlando del suo cancro, ha detto che "la prognosi dice che è quasi andato e mi sento davvero bene".



E sul motivo della sua malattia ha confessato: "A volte mi chiedo se tutte le tragedie che la mia famiglia ha sofferto, come la morte così giovani di Andy e Maurice e tutto quello che è successo a me di recente, sia una sorta di karma, di prezzo che stiamo pagando per tutta la fama e la fortuna che abbiamo avuto. Ma abbiamo lavorato duro per tutto quello che abbiamo raggiunto".