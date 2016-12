Pubblicità, Malika e Gualazzi: il mondo di Arnò

foto Ufficio stampa Correlati PACIFICO TRA AMORE E PARIGI 11:28 - E' un produttore di successo, basti pensare a Malika Ayane e a Raphael Gualazzi, ma anche uno dei creatori di jingles pubblicitari più apprezzati. Ferdinando Arnò svela a Tgcom24 come nasce una canzone, parla del talento di Malika, Pacifico e Gualazzi e svela i nuovi artisti su cui punta tra cui Jessica Brando che ha reinterpretato il brano di Modugno, "Nel blu dipinto di blu". Inoltre Arnò è anche impegnato con l'etichetta quiet please. - E' un produttore di successo, basti pensare ae a, ma anche uno dei creatori di jingles pubblicitari più apprezzati.come nasce una canzone, parla del talento die svela i nuovi artisti su cui punta tra cuiche ha reinterpretato il brano di, "". Inoltre Arnò è anche impegnato con l'etichetta quiet please.

Come mai l'etichetta si chiama quiet please?

E' un nome pensato da Pino Rozzi, direttore creativo esecutivo di 1861 United, importante agenzia di pubblicità. Pare che rispecchi il mio carattere.



Quali sono le fasi di lavoro per un ideatore di jingles pubblicitari?

Solitamente ricevo un brief, un'idea della storia che si racconterà nello spot pubblicitario. Quest'idea di solito è tradotta in uno storyboard che contiene la sceneggiatura dello spot. Sulla base delle indicazioni dei creativi realizzo un provino, provino che poi magari sarà finalizzato sulle immagini girate.



Da dove nasce l'ispirazione?

L'ispirazione nasce dalla storia, dalle immagini...



Hai collaborato ai grandi successi di Malika, cosa ti ha colpito di lei?

Il grande talento, raro.



Poi sono venuti altri artisti come Pacifico e anche Gualazzi?

Pacifico ha scritto dei bellissimi testi di alcuni miei brani contenuti negli album di Malika. Lui riesce a immaginare in una sola parola un mondo intero. Vedi 'Sospesa' o 'Controvento'. Per Gualazzi ho coprodotto il brano ('Follia d'amore') che poi ha vinto il Festival di Sanremo nella categoria nuove proposte. Grande artista anche lui.



Quali sono gli altri progetti in cantiere?

E' uscito in questi giorni il singolo di Jessica Brando che interpreta 'Volare' ('Nel blu dipinto di blu') da me prodotto e arrangiato che sarà utilizzato per la campagna della pasta Barilla. Uscirà in questi giorni 'Your Story' una mia canzone interpretata da una nuova artista che si chiama Dede. E' la musica dei nuovi spot Vodafone. E poi continua il lavoro con i Common Mama un gruppo da me prodotto che riscuote un buon successo in Inghilterra, Germania, Brasile (abbiamo appena firmato un contratto discografico con la EMI Brasil). E qualche altra sorpresa a breve...

Andrea Conti