Marilyn Monroe inedita sul set di "Niagara"

foto IberPress Correlati SORRISI E POSE PER "NIAGARA" 11:21 - Un filo di trucco, bella, sorriso disarmante e rilassata come non mai. Così Marilyn Monroe appare negli scatti inediti fatti dal suo truccatore di fiducia Allan "Whitey" Snyder sul set di "Niagara", film del 1953, quando l'attrice aveva appena 27 anni. Fare foto prima di andare sul set era un piccolo 'segreto' tra i due per sciogliere la tensione della Monroe. - Un filo di trucco, bella, sorriso disarmante e rilassata come non mai. Cosìappare negli scatti inediti fatti dal suo truccatore di fiduciasul set di ", film del 1953, quando l'attrice aveva appena 27 anni. Fare foto prima di andare sul set era un piccolo 'segreto' tra i due per sciogliere la tensione della Monroe.

Tutto l'archivio di Snyder, che è morto a 79 anni nel 1994, sarà messo in vendita a Beverly Hills sabato. Oltre agli scatti che sono stati pubblicati sembra ci sia addirittura un calendario con la Monroe nuda. Alcune di queste foto sono totalmente inedite.



"Whitey è stato il suo truccatore per 16 anni - spiega il banditore d'asta Darren Julien -. A volte si mettevano a fare fotografie prima di andare sul set perché l'attrice si innervosiva spesso a causa della sua paura per il palcoscenico".



Allan "Whitey" Snyder era un vero amico per Marilyn tanto che ha partecipato al suo funerale, affranto dal dolore mentre portava la sua bara sulle spalle.