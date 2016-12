Susan Sarandon, 65 anni e due "ritocchini"

foto Ap/Lapresse Correlati I NUDI PIU' HOT DI SUSAN

10:35

- che ha ben sei film in uscita nel 2012 - spegnee non nega di essere arrivata oggi in splendida forma anche grazie a qualche "aiutino". A differenza di altre dive di Hollywood che si vergognano ad ammetterlo, la Sarandon non fa mistero del fatto di essere ricorsa alla. Un "restauro" studiato insieme ai medici, per non correre il rischio di trasformarsi nella caricatura di se stessa.