Bollani e Chailly suonano la musica anni 30

foto Ufficio stampa Correlati MUSICA DAGLI ANNI 30 08:46 - Se "Rhapsody in Blue" era un progetto monografico dedicato a George Gershwin, Riccardo Chailly e Stefano Bollani tornano per proporre una panoramica del sound classico degli anni 30 con "Sounds Of The '30s" in uscita il 3 aprile. Ecco il Concerto in sol di Ravel, il Tango di Stravinsky (al pianoforte e anche orchestra elaborata da Guenther), il Valzer da "L'Opera da tre soldi", "Surabaya Johnny" di Weill e "Mille e una notte" di De Sabata.

La critica ha battezzato l’inedita collaborazione fra Riccardo Chailly e Stefano Bollani come “la strana coppia”, ma forse sarebbe più giusto definirlo come “il magico trio” vista la presenza dell'orchestra del Gewandhaus di Lipsia, la compagine sinfonica più antica d’Europa.



Il programma del disco, eseguito dal vivo a Lipsia in un “Augustusplatz” stipato all’inverosimile da oltre 20mila persone all’inizio di settembre del 2011, è stato registrato nella sala del Gewandhaus e sigilla una serata speciale. Negli ultimi due anni Riccardo Chailly e Stefano Bollani hanno totalizzato con le loro incisioni oltre 70 settimane di permanenza nella classifica “Top 100” GFK-Fimi, polverizzando ogni record per artisti classici e jazz. "Rhapsody in Blue" è rimasto per oltre 30 settimane nella classifica “Top 100” GFK-Fimi dei dschi più venduti ed è ormai disco di platino.