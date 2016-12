Axel Pani, una doppia vita per la musica

foto Ufficio stampa Correlati BACKSTAGE DEL VIDEO

Axel Pani ha 25 anni, ha studiato in Inghilterra e ora vive e lavora a Parigi. La sua passione è la musica. E' per questo che sta incidendo un Lp con il suo gruppo, i Temple. Axel ha pubblicato su YouTube "Tears", girato on the road da Mathias Pardo. Un brano semplice ma diretto su cui poggia la voce calda del cantautore. Axel è il nipote di Mina nonché figlio di Massimiliano Pani e a Tgcom24 svela la sua passione musicale, un vizio di famiglia.

Come nascono i Temple?

Temple è il nome del nostro progetto musicale. Siamo un gruppo di musicisti che si riunisce per realizzare video live per strada con pezzi inediti nostri. Abbiamo appena lanciato il nostro primo video su YouTube esibendo "Tears", il nostro primo brano. Nel video con me c'è Giovanni Matera alla chitarra.



Perché l'idea di girare il video on the road con Mathias Pardo?

Mathias Pardo è un regista giovane e molto talentuoso. Mio amico da anni ormai e con il quale ho collaborato più volte. Condividiamo la visione di voler portare la nostra musica per le strade, dove appartiene. Un modo libero e diretto di comunicare con quello che ci sta intorno, di cui noi stessi facciamo parte.



Su YouTube ci sono anche altri brani come "Only This Song" e "Drunken blues", cosa puoi raccontarci di queste canzoni?

Sono due brani che ho scritto un po' di tempo fa e che volevo semplicemente condividere. Scrivo e compongo ormai da tanti anni e ho deciso di voler mettere gradualmente le mie canzoni online.



La seconda è registrata dal vivo?

In realtà l'abbiamo registrata in studio grazie al talentuosissimo Ugo Bongianni. Abbiamo poi deciso di aggiungere i rumori di sottofondo per scaldare un pò l'atmosfera.



Quali sono i tuoi riferimenti musicali? Si sente molta America (John Mayer ad esempio) ma anche l'Inghilterra...

I miei riferimenti musicali sono moltissimi, spaziano anche da generi molto diversi tra loro. Una predilezione sicuramente per John Mayer, Ray Lamontagne, Damien Rice, una lista infinita di grandi talenti.



Dove vivi in questo momento?

Mi sono trasferito da poco a Parigi dove lavoro in una start-up e continuo il mio percorso musicale. Di giorno lavoro e la sera e nei weekend suono. Una doppia vita. O forse una sola. Ancora non ho capito.



Pensi mai di incidere un disco?

Ci piacerebbe molto. Adesso pensiamo a suonare e scrivere il più possibile. Stiamo finendo di registrare il nostro primo LP e poi lo proporremo a delle case discografiche qui a Parigi.



Che consigli ti dà tuo papà Massimiliano Pani?

Mio padre mi ha sempre appoggiato in questo percorso e mi ha dato dei consigli molto validi, tra i quali quello di suonare per me, prima che per chiunque altro. Cosa che mi ha salvato in più occasioni. Se la musica è tua, se è l'espressione in un suono della tua anima, nessuno può portartela via. Se suoni per te non potrai mai essere solo.



Sei autore anche di tua nonna Mina, come sono nate le vostre collaborazioni?

Le ho sempre fatto ascoltare quello che scrivo, nel corso degli anni. Un suo grandissimo pregio è quello di ascoltare tutto. Ha un'instancabile sete di musica e quando una cosa che ascolta la tocca nel profondo decide di volerla interpretare. Ho avuto la fortuna che tra i tanti meravigliosi brani che incide ci fossero ogni tanto anche i miei.



Infine una curiosità in "Portati Via" di Mina, la voce maschile della telefonata era tua?

Sì era mia. E' stata una cosa fatta abbastanza a caso perchè avevano bisogno di una voce maschile per "Portati via" e mentre mio padre me lo stava raccontando al telefono mi disse: "Aspetta, potresti dirmi "Pronto? Ti chiamo ma non mi rispondi mai?" o una cosa del genere e poi l'ha messo nel disco. L'ho scoperto solo dopo in realtà, a disco quasi concluso.

Andrea Conti