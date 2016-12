Michelle Williams "affettuosa" con l'amica

foto Ap/Lapresse Correlati UN'AMICIZIA "PARTICOLARE" 11:31 - Hollywood si sa, è la Mecca del cinema ma può anche diventare un covo di vipere pronte ad attaccare l'attore o l'attrice di turno. E' la volta di Michelle Williams, ex di Heath Ledger da cui ha avuto la figlia Matilda. Michelle si fa vedere sempre più spesso insieme alla migliore amica Busy Phillips. Da qui il chiacchiericcio sulla natura lesbo del loro "affetto". Una fonte al The Insider rivela: "Tutto falso". Ma il dubbio rimane. - Hollywood si sa, è la Mecca del cinema ma può anche diventare un covo di vipere pronte ad attaccare l'attore o l'attrice di turno. E' la volta di, ex dida cui ha avuto la figlia Matilda. Michelle si fa vedere sempre più spesso insieme alla migliore amica. Da qui il chiacchiericcio sulla natura lesbo del loro "affetto". Una fonte al The Insider rivela: "Tutto falso". Ma il dubbio rimane.

Alla recente cerimonia degli Oscar le due amiche sono apparse sul red carpet sorridenti e solari. I fotografi sono impazziti e hanno immortalato momenti di grande complicità.



Michelle in una delle sue interviste sull'amicizia ha le idee molto chiare: "Gli uomini vanno e vengono, ma le donne sono i migliori amici che durano per sempre!".



"Michelle e Busy sono anime gemelle - continua la fonte del The Enquirer -, fanno assolutamente tutto insieme ma un sacco di gente sparla, ipotizzando che la loro relazione non sia solo platonica".



Busy è sposata con lo sceneggiatore Marc Silverstein dal 2007 e hanno una figlia di 3 anni. Michelle è la madre di Matilde (6 anni) avuta da Heath Ledger, morto tragicamente nel 2008. Poi ci sarebbero stati due flirt: una col regista indie Spike Jonze e l'altra con l'attore Jason Segel.



"Ma non ci sono relazioni serie in vista - ha concluso la fonte anonima, aggiungendo - Niente potrà mai toccare i sentimenti che aveva per Heath. Era l'amore della sua vita".