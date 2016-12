Lady Gaga: "Il velo? Sono in lutto"

foto Ap/Lapresse 15:48 - Il velo? No, non è un vezzo estetico ma un segno di lutto. Parola di Lady Gaga che ama indossarlo e spesso si fa fotografare con il viso coperto da velette o da pizzi che aderiscono al volto. Ai suoi "mostri" che le chiedevano il perché su Twitter ha risposto che è una scelta per trasmettere il suo dolore per le atrocità del mondo. - Il? No, non è un vezzo estetico ma un segno di. Parola diche ama indossarlo e spesso si fa fotografare con il viso coperto da velette o da pizzi che aderiscono al volto. Ai suoi "mostri" che le chiedevano il perché suha risposto che è una scelta per trasmettere il suo dolore per le atrocità del mondo.

"A chi mi chiede perché indosso il velo, rispondo che sono in lutto. In lutto per cosa? Per qualcosa di brutto che sta accadendo da qualche parte", spiega sul social network.



A novembre la cantante ha lanciato la sua fondazione di carità, la "Born this way foundation", per aiutare le persone in difficoltà e per sostenere cause civili, come combattere per i diritti dei gay o contro il bullismo, tema che sente molto caro e contro cui si è già apertamente schierata.