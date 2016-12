Il fenomeno inglese Paolo Nutini in Italia

foto Ufficio stampa 14:30 - Paolo Nutini sta lavorando al suo nuovo album ma ha già programmato il prossimo tour estivo. Per ben sette date sarà in Italia a luglio: 13 a Milano (Festival Villa Arconati), Pistoia (Pistoia Blues Festival, il 14), Roma (Cavea dell’Auditorium, il 16). Il 17 l'artista sarà a Verucchio (RN), il 19 al teatro D’Annunzio di Pescara; il 20 al Castello Scaligero di Villafranca di Verona (VR), per poi terminare il 21 luglio a Tarvisio (UD). sta lavorando al suo nuovo album ma ha già programmato il prossimo tour estivo.a luglio: 13 a Milano (Festival Villa Arconati), Pistoia (Pistoia Blues Festival, il 14), Roma (Cavea dell’Auditorium, il 16). Il 17 l'artista sarà a Verucchio (RN), il 19 al teatro D’Annunzio di Pescara; il 20 al Castello Scaligero di Villafranca di Verona (VR), per poi terminare il 21 luglio a Tarvisio (UD).

Paolo Nutini esordisce nel 2006 con "These Streets", disco che vende più di 2,3 milioni di copie nel mondo grazie al successo di brani come "Last Request", "Rewind", "Jenny Don’t be Hasty" e "New Shoes". Nel 2009 torna sulle scene con un nuovo lavoro, "Sunny Side Up", la critica gli attribuisce un Ivor Novello Award. Il disco entra infatti direttamente ai primi posti della classifica inglese e ci rimane per 6 mesi consecutivi, vendendo più di 2 milioni di copie.



Il cantautore ha ottenuto riconoscimenti anche da alcuni celeberrimi colleghi: i Rolling Stones hanno duettato con lui all’Isola di White sulle note di "Love in Vain", e i Led Zeppelin lo hanno voluto in apertura del loro concerto tributo ad Ahmet Ertegun (fondatore della Atlantic Records, che distribuisce anche i dischi di Paolo Nutini) alla O2 Arena. Con il suo pop folk senza tempo, e la sua band, composta da Donny Little (chitarra), Michael McDaid (basso), Dave Nelson (tastiere), Gavin Fitzjohn (sax) e Thomas 'Seamus' Simon (batteria), Paolo Nutini si è esibito in tutti i principali festival britannici, e in venue storiche come la Royal Albert Hall.



INFORMAZIONI Venerdì 13 luglio Milano Villa Arconati - Festival Arconati Prezzo biglietto 30 + diritti di prevendita Sabato 14 luglio Pistoia – Piazza Duomo Pistoia Blues Prezzo biglietto 30 Euro + diritti di prevendita Lunedì 16 luglio Roma Cavea Auditorium Prezzi biglietti: 35 Euro 30 Euro 25 Euro martedì 17 luglio Verucchio (RN) Sagrato Chiesa Collegiata – Verucchio Music Festival Prezzo biglietto: 30 Euro + diritti di prevendita (Biglietti disponibili dal 5 aprile) giovedì 19 luglio Pescara Teatro d’Annunzio Prezzi Biglietti: 30 Euro + diritti di prevendita 25 Euro + diritti di prevendita venerdì 20 luglio Villafranca di Verona (VR) Castello Scaligero Prezzi Biglietti: 30 Euro diritti di prevendita 25 Euro + diritti di prevendita sabato 21 luglio Tarvisio (UD) Piazza Unità – No Borders Music Festival Prezzo biglietto30 Euro + diritti di prevendita