Vasco e il sesso: "Le donne stiano ferme"

- Per parlare di, con un video postato su YouTube, Vasco Rossi si presenta in modo buffo e ironico, indossando occhiali bizzarri a forma di chitarra elettrica. La lezione del Blasco passa dalle posizioni preferite al ruolo della donna, mutato nel tempo: "Ai tempi dei nostri genitori, lestavanolee ferme, ora si muovono, forse anche troppo e talvolta non va bene perché non sono a ritmo con l'uomo".

"Oggi facciamo lezioni di sesso - esordisce il cantautore - visto che si parla solo di politica ormai... è una cosa importante anche il sesso, è importante forse più della politica ma non stiamo a fare i paragoni.. odio i paragoni... il sesso si può fare in tante maniere, con tante posizioni, si può fare in piedi, da sdraiati, seduti, da appesi... le posizioni che le donne preferiscono sono quelle con loro sopra e noi sotto. All'uomo piace la maniera classica, storica, alla pecorina. La maniera più logica e naturale...".Poi Vasco parla della sua posizione preferita: "Una volta il sesso veniva fatto in quel modo lì. Poi è nata la figura del missionario che a me è sempre piaciuta molto come nome, l'uomo sopra e la donna sotto". Quindi un tuffo, nostalgico, nel passato: "C'è anche il sesso al buio che i nostri genitori facevano sotto le coperte e l'uomo agiva, noi rimpiangiamo molto quel periodo, le donne stavano sotto le coperte e ferme, ora si muovono, forse anche troppo e talvolta non va bene perché non sono a ritmo con l'uomo. Ci prendono in contropiede".Intanto è scattato il countdown per il balletto de La Scala di Milano musicato da Rossi del 31 marzo, dopo l'anteprima del brano " Albachiara " nella versione classica/poprock, tratto dall'album "L'altra metà del cielo", pubblicato sul Facebook.