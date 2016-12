Vasco Rossi: "Sul palco solo fra un anno"

foto Da video Correlati ALBACHIARA VA ALLA SCALA 20:52 - "Le vicissitudini che conoscete, i tre esami diagnostici con anestesia totale, i sei mesi di antibiotici e la mia veneranda età incidono e incideranno ancora molto sulle mie facoltà psicofisiche". Lo ha affermato Vasco Rossi su Facebook. "I medici parlano di un periodo di almeno un anno prima di poter pensare ad un recupero completo", ha aggiunto il cantante. - "Le vicissitudini che conoscete, i tre esami diagnostici con anestesia totale, i sei mesi di antibiotici e la mia veneranda età incidono e incideranno ancora molto sulle mie facoltà psicofisiche". Lo ha affermato Vasco Rossi su Facebook. "I medici parlano di un periodo di almeno un anno prima di poter pensare ad un recupero completo", ha aggiunto il cantante.

"Cantare le canzoni è stata una vera impresa", ha continuato Vasco a proposito dei brani registrati per La Scala di Milano e di cui lui stesso ha postato ieri su Facebook un video in anteprima. "Tutto ciò era già una sfida notevole - ha proseguito il cantante -. Difficile e interessante. Ma il problema più grave era il mio stato di 'convalescente' che non mi permetteva di avere l'energia solita e necessaria".



"Ho dovuto calcolare le forze e le energie - ha spiegato il rocker sul social network -. Ore di sonno, momenti di risveglio e preparazione, combattendo con un fastidioso raffreddore che spesso non mi permetteva di respirare. Le prime settimane sono state una serie di frustranti insuccessi. Non riuscivo a trovare la combinazione giusta degli elementi: energia, voce e convinzione. Non ero ancora riuscito a cantare neppure una canzone dopo quattro settimane. La faccenda stava diventando tragica. La tensione, la nevrosi, la paura di non riuscire si stavano impossessando del mio spirito malandato e fragile. Un momento veramente terribile pieno di frustrazione, abbattimento, avvilimento mortificazione e sconforto. È stato uno dei periodi più difficili della mia vita".