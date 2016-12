"Albachiara": l'evergreen di Vasco alla Scala

foto Ansa 11:06 - A meno di una settimana dal debutto alla Scala, il prossimo 31 marzo, Vasco Rossi regala ai suoi fan su Facebook una clip in anteprima "abusiva" della versione di Albachiara. L'evergreen del Blasco veste infatti il tutù per "L'altra metà del cielo", il balletto ispirato alle donne della sua discografia, in scena al teatro milanese fino al 13 aprile. La coreografia è di Martha Clarke e l'orchestrazione di Celso Valli. - A meno di una settimana dal debutto alla Scala, il prossimo 31 marzo,regala ai suoi fan suuna clip in anteprima "abusiva" della versione di. L'evergreen del Blasco veste infatti il tutù per "", il balletto ispirato alle donne della sua discografia, in scena al teatro milanese fino al 13 aprile. La coreografia è di Martha Clarke e l'orchestrazione di Celso Valli.

"Anteprima straordinaria et abusiva del video di Albachiara...versione La Scala...soloperivostiocchi...!!!!!!!!!", scrive il social rocker sulla sua pagina di Facebook.



Da "L'altra metà del cielo", in scena alla Scala dal 31 marzo al 13 aprile, è stato tratto un album omonimo, disponibile a partire dal 30 marzo. All'interno 13 canzoni del Blasco, rivisitati in chiave classica/pop-rock.



"Una vera e propria sfida per me, l'occasione giusta al momento giusto: La Scala chiama e Vasco Rossi risponde.. Sì! - ha dichiarato il rocker - La musica non ha confini nè limitazioni. Quando ho sentito le mie canzoni musicate classiche mi sono commosso...sarà uno sballo!".