Rockit festeggia la sua "Maledetta Primavera"

- Per il quarto anno consecutivolancia la sfida: celebrare contemporaneamente in tutta la penisola, il prossimola "" della nuova. Una realtà in crescita, che gode di ottima salute grazie anche a gruppi come il(live a Livorno),(Pesaro) e(Giovino, Catanzaro), senza dimenticare l'energia travolgente delle band emergenti.

Molti la lista degli artisti che parteciperanno all'evento è lunga. Tra questi Diaframma (Salerno), facce ormai certe come gli Ex Otago (live a Cavriago, Reggio Emilia), cantautori come Brunori SAS (in concerto a Varese) e band sempre più credibili come i Drink To Me (Cuneo).Ecco i comandamenti "sacri" del festival:1. Uniti vinciamo, divisi cadiamo2. Solo musica italiana originale (no cover band)3. Pagare poco pagare tutti4. Trattare dignitosamente i musicisti5. Onorare il partecipatore6. Massimizzare le potenzialità tecniche dell'impianto7. Promuovere a livello locale la serata8. Assicurare un report di 2000 battute scritte in italiano e qualche foto della serata9. Ricordarsi che è una Festa10. CrederciÈ possibile aderire (gratuitamente) al progetto , contattando la redazione di Rockit e sottoscrivendo una formale lista di comandamenti etici, ideologici e propedeutici.